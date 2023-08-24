Покушение на убийство в техникуме в Иманте: расследование завершено

6 апреля этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что в помещении техникума в Иманте несовершеннолетний получил ножевое ранение, после чего его доставили в медицинское учреждение.

Следствием установлено, что на потерпевшего с ножом напал юноша 2005 года рождения, который учится в том же учебном заведении. После совершения преступления он скрылся с места происшествия.

8 апреля полицейские, выяснив местонахождение подозреваемого, задержали его. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.

Полученная в ходе расследования информация показывает, что преступление, вероятно, было совершено на почве ревности.

Первоначально суд назначил подозреваемому меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Позже полиция оспорила это решение, после чего залог был заменен тюремным заключением.

4 августа полиция направила материалы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел сразу после занятий, около 17:00. Потерпевший сидел с девушкой в ​​раздевалке спортзала техникума, когда в дверях внезапно появился человек в маске, достал нож и целенаправленно пошел ему навстречу. По словам воспитанников школы, нападавший трижды ударил потерпевшего ножом в живот и один раз в руку.

Позже личность нападавшего была установлена. Учащиеся техникума признают, что причиной агрессивного поведения могла стать ревность. Нападавший якобы и раньше терроризировал девушку, не давая ей общаться с другими парнями. По словам матери пострадавшего юноши, девушка пыталась обратиться за помощью, но никто из взрослых не воспринял угрозу всерьез.