Видео ⟩ Ученик напал на одноклассника с ножом. Он на свободе и вернулся в техникум

"Полиция просила суд применить одну из самых жестких мер пресечения - содержание под стражей. Но суд, к сожалению, нам отказал. Мотивируя свое решение, конечно. Поэтому к мальчику была применена другая мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Это полицейский надзор", - сказал Атис Чакарнис, начальник Курземского участка Рижского регионального управления Госполиции.

Полиция отказывается раскрывать мотивацию суда, поскольку оба фигуранта несовершеннолетние, а дело является деликатным.

Однако следователь специально попросил техникум проследить, чтобы нападавший и потерпевший не встречались.

Несколько родителей учеников, пожелавшие остаться неизвестными, выразили программе обеспокоенность за безопасность своих детей в этом техникуме.

Уже сообщалось, что на прошлой неделе 17-летний юноша в Рижском техникуме искусств и медиа в Иманте, возможно, из ревности ударил ножом другого учащегося.

Вскоре после инцидента полиция задержала несовершеннолетнего по подозрению в совершении уголовного преступления. По данному делу возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, в рамках которого выясняются обстоятельства и мотивы произошедшего.

Пострадавший был доставлен в больницу.

Инцидент произошел сразу после занятий, около 17:00. Потерпевший сидел с девушкой в ​​раздевалке спортзала техникума, когда в дверях внезапно появился человек в маске, вытащил нож и целенаправленно пошел навстречу ему. По словам воспитанников школы, нападавший трижды ударил потерпевшего ножом в живот и один раз в руку.

Позже личность нападавшего была установлена. Студенты техникума признают, что причиной агрессивного поведения могла стать ревность. Нападавший якобы и раньше терроризировал девушку, не давая ей общаться с другими парнями. По словам матери пострадавшего юноши, девушка пыталась обратиться за помощью, но никто из взрослых не воспринял угрозу всерьез.