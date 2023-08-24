Африканская операция. Сможет ли Кремль сохранить влияние на континенте, добытое руками ЧВК "Вагнер", без Пригожина?

ЧВК «Вагнер» = Пригожин

Евгений Пригожин в Африке Фото: Getty Images

Другие наблюдатели считают, что без Пригожина сохранить ЧВК «Вагнер» не удастся. И дело не только в его личном авторитете внутри структуры, но и в особенностях функционирования компании, особенно в Африке и на Ближнем Востоке.

«Большая часть африканской империи «Вагнера», построенной на операциях по дезинформации, мутных коммерческих интересах и грубой наемнической работе, опиралась на личных полубандитских связях самого Пригожина и его соратников», - пишет политический обозреватель Guardian Питер Бомонт.

Кремль, конечно, старается обхаживать африканских лидеров, особенно в странах с военных правительством, но именно Пригожин налаживал тесные связи с полевыми командирами, вдохновителями военных переворотов, коррумпированными политиками и бизнесом, пишет Бомонт.

Это совершенно другой уровень вовлеченности и возможностей, считает журналист.

По его мнению и по мнению экспертов в его статье, ЧВК «Вагнер» неотделим от Евгения Пригожина, и, соответственно, мы наблюдаем конец той наемнической компании, которую знали до сих пор.

Британский политолог Самюэл Рамани, автор книги «Россия в Африке» также напоминает, что вместе с Пригожиным, вероятно, погиб сооснователь и командир ЧВК Дмитрий Уткин.

Он называет смерть Уткина, если она подтвердится, событием сейсмического масштаба, которое полностью перекроит основы организации.

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