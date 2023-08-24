CSDD предложит новые номера серий WE и NS

30 августа 2023 года с 13:00 на выбор будут предложены государственные регистрационные номера B100T-B999T для регистрации прицепов и полуприцепов, а также государственные регистрационные номера U1H - U99H для регистрации мопедов.

В свою очередь, с 21:00 на выбор будут предложены государственные регистрационные номера WE1-WE99 и NS100-NS9999 для регистрации автомобилей, автобусов, мотоциклов.

Чтобы выбрать и подать заявку на номер:

войдите в систему e-CSDD;

укажите транспортное средство, находящееся в вашей собственности, владении или распоряжении. Номер можно выбрать для зарегистрированного в Латвии транспортного средства или для незарегистрированного в Латвии транспортного средства, которое ранее было представлено при сравнении номеров двигателей;

выберите номер;

укажите Центр обслуживания клиентов CSDD, где будете забирать номерные знаки;

оплатите номерные знаки для автомобиля;

получите подтверждение заказа по электронной почте.

Центры обслуживания клиентов смогут выдавать номерные знаки в течение двух часов после получения заявки о смене номерного знака или первой регистрации транспортного средства. В регионах номерные знаки можно будет регистрировать с четвертого дня после их заказа на e-CSDD.