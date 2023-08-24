Видео ⟩ В результате пожара в Агенскалнсе пострадала украинская беженка

В среду, 23 августа, в квартире украинских беженцев на улице Капселю вспыхнул пожар, сообщает программа Degpunktā.
В квартире на втором этаже дома проживают двое беженцев из Украины - мать и ее сын.
Женщина поставила разогревать еду на сковороде, а сама пошла вздремнуть в соседнюю комнату. Мать уснула, и еда сгорела. Мальчику удалось выбраться из задымленной квартиры, а женщина осталась в спальне, рассказали программе соседи.
"Мальчик вышел сам, а женщина не смогла выбраться, так как надышалась дымом", - рассказывают соседи программе.
Женщина звала на помощь, но потеряла сознание. Она получила серьезные ранения, однако работникам экстренных служб удалось предотвратить трагедию.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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