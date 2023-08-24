Чт, 24.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ В результате пожара в Агенскалнсе пострадала украинская беженка

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Соседи рассказали о пожаре в Агенскалнсе, в котором пострадала украинская беженка
Соседи рассказали о пожаре в Агенскалнсе, в котором пострадала украинская беженка Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В среду, 23 августа, в квартире украинских беженцев на улице Капселю вспыхнул пожар, сообщает программа Degpunktā.

В квартире на втором этаже дома проживают двое беженцев из Украины - мать и ее сын.

Женщина поставила разогревать еду на сковороде, а сама пошла вздремнуть в соседнюю комнату. Мать уснула, и еда сгорела. Мальчику удалось выбраться из задымленной квартиры, а женщина осталась в спальне, рассказали программе соседи.

"Мальчик вышел сам, а женщина не смогла выбраться, так как надышалась дымом", - рассказывают соседи программе.

Женщина звала на помощь, но потеряла сознание. Она получила серьезные ранения, однако работникам экстренных служб удалось предотвратить трагедию.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх