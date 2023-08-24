Видео ⟩ В результате пожара в Агенскалнсе пострадала украинская беженка

В квартире на втором этаже дома проживают двое беженцев из Украины - мать и ее сын.

Женщина поставила разогревать еду на сковороде, а сама пошла вздремнуть в соседнюю комнату. Мать уснула, и еда сгорела. Мальчику удалось выбраться из задымленной квартиры, а женщина осталась в спальне, рассказали программе соседи.

"Мальчик вышел сам, а женщина не смогла выбраться, так как надышалась дымом", - рассказывают соседи программе.

Женщина звала на помощь, но потеряла сознание. Она получила серьезные ранения, однако работникам экстренных служб удалось предотвратить трагедию.

Видео: Сюжет программы Degpunktā