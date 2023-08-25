Как был уничтожен бизнес-джет Пригожина? Разбираем все версии

В этот момент самолет продолжал набирать высоту — транспондер отключился во время полета, поскольку на траектории не видно снижения. Это означает, что прибор либо был выключен, либо перестал работать по каким-то иным причинам, но это произошло в воздухе.

Видеозаписи

Еще один источник информации, по которому можно было бы судить о том, что могло произойти в воздухе, — это видеозаписи очевидцев.

На одной из записей видно, как самолет падает отвесно вниз в штопоре, за ним тянется дымный след. При этом в небе видно белое дымное облако, оставшееся, предположительно, в том месте, откуда падает самолет.

Карта Фото: BBC

На записи слышно, как работает реактивный двигатель, но принадлежит ли он падающему самолету, непонятно.

Женщина, которая комментирует за кадром эти события, говорит, что были слышны два взрыва и что «беспилотник», как она выразилась, сбили. Она также говорит, что отдельно от самолета «куски летят».

На других кадрах падающий самолет видно хуже, и никто ни о каких взрывах не говорит.

Кроме того, были опубликованы фотографии обломков, и на двух снимках, как утверждается, видны небольшие отверстия, которые якобы похожи на следы попадания поражающих элементов зенитной ракеты. Что это за фрагменты, какой части самолета, пока неизвестно.

На других фотографиях видна хвостовая часть самолета, на которой таких следов не видно.