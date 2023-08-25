Андрей Ермак: В Украине формируется новый воздушный флот

Необходимо время. Когда-то наши партнеры из абсолютно добрых побуждений считали, что "нормандский формат" может привести к миру. Но, к сожалению, этого не произошло. И много времени было потеряно. Однако сегодня все понимают, почему мы приводим "нормандский формат" или переговоры в Минске как неудачные, как то, что привело не к миру, а, к сожалению, к 24 февраля 2022 года. Потому что формат, когда страну-террориста и страну, которая не начинала эту войну, которая сегодня является жертвой этой агрессии, призывают сесть за стол переговоров, не работает.

С 2019 года мы провели более 180 раундов многочасовых переговоров, но еще раз - мы видим, что произошло. Поэтому есть украинская "формула мира", есть украинский план, который полностью базируется на международном праве и принципах устава Организации Объединенных Наций. И мы говорим всему миру: пожалуйста, давайте говорить, давайте обсуждать, но давайте утвердим этот план, возьмем его как основу. Потому что этот план не только о прекращении войны. Это план о преодолении кризисов, которые создала эта война: и продовольственного, и экологического, и большой опасности по ядерным объектам и так далее. Давайте вместе создадим план и решим, как мы будем вместе работать.

- По вашим оценкам, сколько еще продлится эта война?