Приоритеты Нацобъединения в коалиции: безопасность, латышский язык и демография

По его словам, приоритетом партии являются укрепление безопасности государства, особенно внутренней безопасности, путем оказания поддержки пограничникам, полиции и укрепления восточной границы.

Необходимо также реализовать инициативы по экономическому росту, предложенные министром экономики Илзе Индриксоне. Следует внести изменения в систему дифференцированного необлагаемого минимума, чтобы предпринимателям было выгоднее платить работникам более высокую зарплату.

Также Национальное объединение выступает за уменьшение российского влияния и последствий советской оккупации, в том числе за необходимость работодателям прекратить требование знания русского языка, от которого страдает латышская молодежь. Клотиньш отметил, что необходимо предусмотреть санкции против тех российских граждан, которые не записываются на экзамен по государственному языку.

По личному мнению политика, учителям латышского языка в Латвии, как и учителям эстонского в Эстонии, необходимо выплачивать надбавку к зарплате.

При этом приоритетом Нацобьединения по-прежнему будет семья и содействие воспроизводству нации.

Клотиньш также отметил возобновление изучения истории Латвии в школах и поддержку культуры.