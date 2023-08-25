Латвийский дизайнер Давидс (Dāvids, настоящее имя - Роман Андреев) поделился откровенными мыслями о пережитой им депрессии в программе Iečeko slavenību.
"Хорошо, что не поместили в сумасшедший дом": дизайнер Давидс о депрессии
Внешне строгий и профессиональный модельер Давидс откровенно признается, что в подростковом возрасте был близок к попытке суицида, потому что доверять было некому.
"Тебе нечего сказать, например, если тебя обидели, ты никому не должен об этом говорить; если расскажешь, то получишь синяк под глазом. Тогда ты понимаешь, что ты никому не нужен. [...] В этот момент и происходят самоубийства.
Ты просто не хочешь жить, потому что ты плохой".
На вопрос, как он с этим справился, он говорит: "Мне дали один процент, что я выживу. А потом, принимая по 16 таблеток в день, ты набираешь такой вес, что влезаешь только в свитера и расстегнутые штаны, потому что не можешь их застегнуть. Сидишь в комнате с закрытыми шторами, боишься людей. Хорошо, что меня не поместили в сумасшедший дом".
Несмотря на этот трудный период, он счастливый семьянин, сумевший обрести совершенно другие оттенки в жизни.
Он признался, что врач и лекарства помогли ему.
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