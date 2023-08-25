Ровно год назад снесли памятник в парке Победы

25 августа 2022 года обелиск был обрушен спустя семь часов работы, в результате упав с громким грохотом и высокими водяными брызгами из соседнего бассейна. Собравшиеся наблюдатели наблюдали за падением обелиска, посвященного советской армии.

Большинство зрителей вскоре после падения обелиска направились прочь.

Демонтаж комплекса памятника длился три дня. Во вторник, 23 августа, были обрушены три бронзовых статуя солдат, в среду, 24 августа, с утра упала фигура женского образа, а в четверг утром начались подготовительные работы, чтобы подготовиться к последнему этапу демонтажа памятника - обелиску.

В целом для сноса памятника было предусмотрено потратить около 2,1 миллиона евро. На демонтаж памятника также планировалось использовать пожертвованные обществом 268 383 евро.

Видео: как демонтировали обелиск памятника

Фото: как встретили падение обелиска