Фото ⟩ Встреча Силини с СЗК: обсуждалось, как уменьшить "риск Лембергса"

Для снижения возможного риска влияния Айвара Лембергса представители Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Нового Единства" обсудили закрепление в коалиционном соглашении принципа о том, что только депутаты Сейма и члены правительства могут участвовать в политических процессах в Сейме и правительстве.
На вопрос о проблеме возможного влияния Лембергса, поднятой "Объединенным списком", председатель фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис заявил, что эта тема обсуждается уже как минимум месяц. Новые стандарты уже действуют и должны быть письменно закреплены в коалиционном соглашении.
Председатель фракции СЗК также считает, что частые упоминания Лембергса являются частью кампании, которая ведется против Эвики Силини, выдвинутой на пост премьер-министра. Это часть борьбы за ту или иную коалиционную модель, и цель поднятия этого вопроса - повлиять на политический процесс, сказал Валайнис.
По его словам, у СЗК тоже есть вопросы к людям, экономическим группам, которые "стоят за некоторыми другими коллегами".
Политик прогнозирует, что в дальнейшем предстоит много неформальных переговоров. Следующие официальные встречи могут состояться на новой неделе, когда уже будет обсуждаться декларация правительства и зоны ответственности.
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