Фото ⟩ Встреча Силини с СЗК: обсуждалось, как уменьшить "риск Лембергса"

На вопрос о проблеме возможного влияния Лембергса, поднятой "Объединенным списком", председатель фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис заявил, что эта тема обсуждается уже как минимум месяц. Новые стандарты уже действуют и должны быть письменно закреплены в коалиционном соглашении.

Председатель фракции СЗК также считает, что частые упоминания Лембергса являются частью кампании, которая ведется против Эвики Силини, выдвинутой на пост премьер-министра. Это часть борьбы за ту или иную коалиционную модель, и цель поднятия этого вопроса - повлиять на политический процесс, сказал Валайнис.

По его словам, у СЗК тоже есть вопросы к людям, экономическим группам, которые "стоят за некоторыми другими коллегами".

Политик прогнозирует, что в дальнейшем предстоит много неформальных переговоров. Следующие официальные встречи могут состояться на новой неделе, когда уже будет обсуждаться декларация правительства и зоны ответственности.