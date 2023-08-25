"Прогрессивные" или Нацобъединение? "Новое Единство" обсудит, кого позвать в коалицию

Ранее она заявила, что видит возможности формирования четырехпартийной коалиции в двух комбинациях: одной с "Прогрессивными", второй - с Нацобъединением.

Одна четырехпартийная модель предусматривает, что правительство сформируют "Новое Единство", ОС, СЗК и "Прогрессивные", вторая - "Новое Единство", ОС, СЗК и Нацобъединение.

Также Силиня отметила, что возможны и "другие вариации", чтобы сформировать стабильное правительство.

Мурниеце: Нацобъединение не видит "Прогрессивных" в новом правительстве

Национальное объединение четко обозначило свою позицию и не видит партию "Прогрессивные" в новом правительстве, заявила в пятницу представляющая Нацобъединение министр обороны Инара Мурниеце после встречи с Эвикой Силиней.

Инара Мурниеце Фото: Paula Čurkste/LETA

На вопрос, готово ли Нацобъединение участвовать в совместных переговорах пяти партий, Мурниеце ответила, что Нацобъединение всегда открыто к обсуждению предстоящих задач. Ранее Нацобъединение не участвовало в переговорах о расширении коалиции, поскольку не видело в этом смысла и необходимости.

"Концептуально мы не возражаем против сотрудничества с "Новым Единством" в одном правительстве. Наоборот, мы это уже делали, и есть много наработок", - сказала она. Нацобъединение хочет войти в новое правительство, но это не самоцель, так как работа в новой коалиции должна соответствовать ценностям Нацобъединения, подчеркнула Мурниеце.

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