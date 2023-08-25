На заседании правления "Нового Единства" в понедельник, 28 августа, будет обсуждаться вопрос о том, с какой партией - Нацобъединением или "Прогрессивными" - формировать новую коалицию.
"Прогрессивные" или Нацобъединение? "Новое Единство" обсудит, кого позвать в коалицию
Отвечая на вопрос о выборе между этими партиями в случае создания четырехпартийной коалиции, кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство") сообщила журналистам, что потенциальные партнеры по коалиции будут обсуждаться на заседании правления партии в понедельник.
Она отметила, что пять партий не смогут войти в коалицию, поскольку Нацобъединение исключает возможность сотрудничества с "Прогрессивными".
После заседания правления "Нового Единства" появится ясность о дальнейшем направлении формирования правительства.
Силиня сообщила, что по главным задачам правительства в ходе переговоров больших различий не наметилось. Есть задачи, по которым мнения всех пяти партий совпадают, но есть и такие, где позиции расходятся.
Внутренняя и внешняя безопасность - одна из сфер, которые являются приоритетом для всех партий. Все партии понимают, что в безопасность необходимо вкладывать и финансовые, и человеческие ресурсы, сказала Силиня.
Она также выразила удовлетворение тем, что все четыре приглашенные на переговоры о формировании коалиции партии подтвердили свою готовность работать в ее команде.
Как сообщалось, Силиня, которой президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, в пятницу начала переговоры с Союзом зеленых и крестьян (СЗК), "Объединенным списком" (ОС), Нацобъединением и "Прогрессивными".
Ранее она заявила, что видит возможности формирования четырехпартийной коалиции в двух комбинациях: одной с "Прогрессивными", второй - с Нацобъединением.
Одна четырехпартийная модель предусматривает, что правительство сформируют "Новое Единство", ОС, СЗК и "Прогрессивные", вторая - "Новое Единство", ОС, СЗК и Нацобъединение.
Также Силиня отметила, что возможны и "другие вариации", чтобы сформировать стабильное правительство.
Мурниеце: Нацобъединение не видит "Прогрессивных" в новом правительстве
Национальное объединение четко обозначило свою позицию и не видит партию "Прогрессивные" в новом правительстве, заявила в пятницу представляющая Нацобъединение министр обороны Инара Мурниеце после встречи с Эвикой Силиней.
На вопрос, готово ли Нацобъединение участвовать в совместных переговорах пяти партий, Мурниеце ответила, что Нацобъединение всегда открыто к обсуждению предстоящих задач. Ранее Нацобъединение не участвовало в переговорах о расширении коалиции, поскольку не видело в этом смысла и необходимости.
"Концептуально мы не возражаем против сотрудничества с "Новым Единством" в одном правительстве. Наоборот, мы это уже делали, и есть много наработок", - сказала она. Нацобъединение хочет войти в новое правительство, но это не самоцель, так как работа в новой коалиции должна соответствовать ценностям Нацобъединения, подчеркнула Мурниеце.
"Прогрессивные": наш приоритет - вопросы безопасности
Вопросы внешней и внутренней безопасности являются приоритетом, и все остальные вопросы должны рассматриваться в этом контексте, заявил председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспар Бришкенс после встречи с Силиней.
Он отметил, что во время встречи обсуждался широкий круг тем, в том числе важнейший вопрос - безопасность, и позиции "Прогрессивных" и "Нового Единства" по нему совпадают, в том числе о необходимости укрепления инфраструктуры, возможном усилении присутствия союзников и укреплении трансатлантических связей в рамках НАТО.
Что касается бюджета на следующий год, то "Прогрессивные" хотят видеть инвестиции в здравоохранение. На сегодняшних переговорах говорилось о том, как добиться, чтобы финансирование здравоохранения обеспечивало более качественные и доступные услуги для населения.
По вопросу развития экономики "Прогрессивные" подчеркнули важность устойчивости и зеленого курса, развития индустриальной политики и повышения конкурентоспособности. Бришкенс отметил, что у партии есть сильные профессионалы и в сфере безопасности, и экономики, и "Прогрессивные" готовы к дальнейшим переговорам.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!