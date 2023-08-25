Опрос: легализацию марихуаны поддерживает почти каждый пятый латвиец

В июле этого года людей спросили, нужно ли, по их мнению, в Латвии легализовать употребление марихуаны. Как обычно, с этим не согласно большинство, или 75% населения,

однако это исторически самая низкая доля людей, которые так думают.

Между тем 18% респондентов убеждены, что марихуану в Латвии следует легализовать, что является самым высоким до сих пор показателем. За год количество сторонников легализации марихуаны выросло на три процентных пункта, за десять лет - почти вдвое.

Еще семь процентов респондентов не смогли дать конкретного мнения по этому вопросу.

Недавно Германия утвердила спорный законопроект, предусматривающий, что лицам старше 18 лет будет разрешено иметь при себе до 25 граммов марихуаны и выращивать до трех растений каннабиса для личного использования.

Цель законопроекта - обуздать черный рынок и снизить уровень преступности, связанной с наркотиками.