В РФ арестована женщина, вербовавшая людей для поджогов госучреждений

Следственный отдел Алтайского регионального управления ФСБ России завершил расследование уголовного дела в отношении женщины, являющейся жительницей Барнаула.

Возбуждено дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией

Сообщается, что в конце 2022 года женщина установила контакты с представителем запрещенной в России организации "Легион "Свобода России" и согласилась на предложение провести деструктивную деятельность в Алтайском крае.

Позже, по указанию "куратора", она начала искать жителей региона, готовых на радикальные действия, в том числе на поджоги зданий госучреждений.

В марте 2023 года женщину задержали сотрудники Алтайского регионального управления ФСБ. Она признала свою вину, дело передано в суд.

"Легион "Свобода России" - воинское подразделение Вооруженных сил Украины, которое, по словам украинских чиновников, было сформировано из российских военнопленных и добровольцев, перешедших на сторону Украины.