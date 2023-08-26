СМИ: убийство Пригожина мог организовать причастный к отравлению Скрипалей

Аверьянов возглавляет одно из подразделений Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Издания The New York Times и Bellingcat заявляли, что это секретное подразделение ГРУ, занималось диверсионными операциями в Европе, включая отравление в 2018 году бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Фото: Inews.co.uk

Два источника в британской разведке утверждали, что Аверьянов руководил операцией по замене наемников Вагнера в африканских странах 20 тысячами российских военнослужащих и имел "давние неприязненные отношения" с Пригожиным.

Газета Financial Times со ссылкой на несколько информированных источников сообщила, что Пригожин перед смертью посетил Африку, где пытался помешать ГРУ взять управление в свои руки. Собеседники The Wall Street Journal утверждали, что месяцем ранее президент России Владимир Путин посоветовал президенту ЦАР дистанцироваться от Евгения Пригожина.

В то же время западные чиновники продолжают считать, что к смерти Пригожина, скорее всего, причастен российский президент.

"Мало что происходит в России без участия Путина", - заявил президент США Джо Байден.

"Исторически Путин предпочитает "холодную" месть. Так что способ и время гибели Пригожина неудивительны. Многие, включая меня, думали, что его дни сочтены. Вокруг упомянутого имени (Аверьянов) ведется много разговоров. Это тоже неудивительно", - рассказал бывший сотрудник британской разведки.

Ранее RUS TVNET сообщал, что в среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину самолет. Гибель Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка", председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и провластный телеканал "Царьград". Позднее смерть Пригожина подтвердила Росавиация.

Как уточнили в МЧС РФ, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. К ночи поисковая операция на месте крушения самолета была завершена, были обнаружены останки всех десяти человек, находившихся в самолете.