Видео ⟩ Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина

Владимир Путин выразил соболезнования близким тех, кто погиб при крушении самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Путин также отметил, что ЧВК "Вагнер" "внесла весомый вклад в борьбу с нацизмом в Украине".

"Первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем", - сказал Владимир Путин.

Он также поделился воспоминаниями о главе группы ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине.

"Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы", - добавил президент России.

Ранее RUS TVNET сообщал, что в среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину самолет. Гибель Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка", председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и провластный телеканал "Царьград". Позднее смерть Пригожина подтвердила Росавиация.

Как уточнили в МЧС РФ, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. К ночи поисковая операция на месте крушения самолета была завершена, были обнаружены останки всех десяти человек, находившихся в самолете.