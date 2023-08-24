Чт, 24.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Владимир Путин
Владимир Путин Фото: AP/Scanpix

В четверг, 24 августа, на встрече с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным президент России Владимир Путин заявил, что Пригожин "был человеком сложной судьбы, но талантливым", сообщает "Медуза".

Владимир Путин выразил соболезнования близким тех, кто погиб при крушении самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Путин также отметил, что ЧВК "Вагнер" "внесла весомый вклад в борьбу с нацизмом в Украине".

"Первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем", - сказал Владимир Путин.

Он также поделился воспоминаниями о главе группы ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине.

"Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы", - добавил президент России.

Ранее RUS TVNET сообщал, что в среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину самолет. Гибель Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка", председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и провластный телеканал "Царьград". Позднее смерть Пригожина подтвердила Росавиация.

Как уточнили в МЧС РФ, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. К ночи поисковая операция на месте крушения самолета была завершена, были обнаружены останки всех десяти человек, находившихся в самолете.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх