Незаконное сотрудничество с российским агентством новостей: суд вынес приговор

Обвиняемый нарушил санкции, введенные Европейским союзом.

Зная, что другое лицо включено в список лиц, в отношении которых введены санкции в связи с должностью и контролем в федеральном государственном информационном агентстве России, обвиняемый несколько лет назад заключил договор с данным агентством.

По поручению заказчика он готовил текстовые и мультимедийные материалы для размещения на сайте агентства. За эту работу в период с мая 2017 года по ноябрь 2019 года он получил вознаграждение в размере 32 700 евро.

Суд утвердил соглашение между прокурором и подсудимым и назначил ему 140 часов общественных работ.