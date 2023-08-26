В России готовят блокировку YouTube? Что об этом известно

Заблокируют ли YouTube?

Вариант с полной блокировкой видеохостинга, тем не менее, до сих пор выглядит вполне реальным. "Прямо сейчас российские власти запросто могут заблокировать YouTube. На данный момент у них есть все технические средства для этого. Роскомнадзор нарастил законодательную и техническую инфраструктуру для того, чтобы все это делать. Но более вероятным мне кажется сценарий замедления работы или как сейчас появилась история с прокси-сайтом", - рассказывает DW специалист по анализу данных и основатель компании Tazeros Артур Хачуян.

Новости о возможной блокировке YouTube ходят с самого начала вторжения России в Украину. В военной обстановке власти стремятся контролировать или блокировать все информационные платформы. Еще в марте 2023-го сайт "Октагон" сообщил, что в подготовке к блокировке YouTube российские специалисты консультируются с китайскими, в том числе с людьми, ответственными за знаменитый китайский Firewall.

Отечественная замена?

В качестве замены американскому видеохостингу власти долгое время рассматривали RuTube или VK Play, однако, по мнению экспертов, никакого соперничества YouTube отечественные сервисы не навяжут. "YouTube в России не имеет аналогов. Несмотря на то, что есть VK Play, он все же не дотягивает даже до того уровня, на котором можно было говорить, что это - замена YouTube. Причем речь идет не о технической составляющей, а именно о контентной. Вместе с YouTube у Google есть еще множество связанных сервисов. И все они соединены как бы в одну большую сетку. Если неправильно заблокировать YouTube, может получиться так, что множество смежных сервисов тоже отключится", - рассуждает Хачуян.