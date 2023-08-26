Фото и видео ⟩ На организованную Шлесерсом акцию протеста пришли около 500 человек

Кроме того, Шлесерс считает, что число чиновников нужно снизить на треть.

Видео: Акция протеста, организованная Шлесерсом

Во время выступления Шлесерс не стеснялся хвалить себя за то, как много он сделал в плане привлечения инвесторов, и за то, что никогда в политике не держался за кресло.

Принимая во внимание все вышеупомянутое, Шлесерс призвал Силиню подготовить план решения проблем и ввести его, сообщает агентство LETA. В случае, если такого плана не будет, с 1 ноября LPV обещает начать сбор подписей за роспуск Сейма.

Напомним, ранее лидер LPV распространил в социальных сетях и на радио призыв прийти в субботу к памятнику, чтобы выразить протест против правительства "Единства" и его политики, которые привели ко многим проблемам в Латвии.

Видео: Акция протеста, организованная Шлесерсом

В заявке на проведение акции отмечается, что ее участники намерены протестовать против "неразумных действий правительства, необоснованных цен на энергоресурсы и игнорирования властями прав граждан определять политику государства".

Планировалось, что в мероприятии примут участие 1000 человек. Как пояснили в думе, акция протеста была зарегистрирована в установленном законом порядке.