Днем в субботу на организованную лидером партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнаром Шлесерсом акцию протеста против правительства партии "Единство" собрались порядка 500 человек, сообщает агентство LETA.
Фото и видео ⟩ На организованную Шлесерсом акцию протеста пришли около 500 человек
К памятнику Свободы пришли участие наиболее видные члены партии - Айнар Шлесерс, Риналдс Балодис, Рамона Петравича, Вилис Криштопанс и другие.
Многие пришли в красных футболках с надписью "Atlaist Saeimu" ("Распустить Сейм"). У части были с собой флаги Латвии. За порядком следила нанятая охрана, а также полиция.
Шлесерс во время своего выступления резко раскритиковал находящихся у власти политиков и общественные СМИ. Например, он раскритиковал решение правительства о языковой проверке для пожилых граждан РФ. Прозвучала также критика по поводу плохой демографической ситуации в стране и самонадеянности политиков, неспособных решить эту проблему.
Видео: Акция протеста, организованная Шлесерсом
Шлесерс также подверг критике возможные планы по принятию Стамбульской конвенции, сославшись на проблемы родителей, которые не хотят отправлять своих детей в кино, где демонстрируются вещи, противоречащие традиционным ценностям.
Раскритиковал Шлесерс и президента Эдгара Ринкевича, который доверил создание правительства нынешнему министру благосостояния Эвике Силине, несмотря на то, что кандидаты на должность премьера есть и других партий. Шлесерс считает, что он был бы хорошим кандидатом на эту должность.
Кроме того, Шлесерс считает, что число чиновников нужно снизить на треть.
Видео: Акция протеста, организованная Шлесерсом
Во время выступления Шлесерс не стеснялся хвалить себя за то, как много он сделал в плане привлечения инвесторов, и за то, что никогда в политике не держался за кресло.
Принимая во внимание все вышеупомянутое, Шлесерс призвал Силиню подготовить план решения проблем и ввести его, сообщает агентство LETA. В случае, если такого плана не будет, с 1 ноября LPV обещает начать сбор подписей за роспуск Сейма.
Напомним, ранее лидер LPV распространил в социальных сетях и на радио призыв прийти в субботу к памятнику, чтобы выразить протест против правительства "Единства" и его политики, которые привели ко многим проблемам в Латвии.
Видео: Акция протеста, организованная Шлесерсом
В заявке на проведение акции отмечается, что ее участники намерены протестовать против "неразумных действий правительства, необоснованных цен на энергоресурсы и игнорирования властями прав граждан определять политику государства".
Планировалось, что в мероприятии примут участие 1000 человек. Как пояснили в думе, акция протеста была зарегистрирована в установленном законом порядке.
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