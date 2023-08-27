Три человека убиты во Флориде в результате нападения расиста. В этот день в США отмечали годовщину речи Мартина Лютера Кинга

По данным местной полиции, вооруженный белый мужчина (его личность пока не раскрывается, однако известно, что ему было около 20 лет) зашел в магазин Dollar General и открыл огонь. Он был одет в бронежилет и вооружен пистолетом и полуавтоматической винтовкой.

Нападавший убил двоих чернокожих мужчин и женщину, а после того, как на место приехали полицейские, покончил с собой.

Мэр Джексонвилля Донна Диган заявила, что это «преступление, наполненное ненавистью», совершенное на почве расизма.

Предполагается, что нападавший действовал в одиночку и изначально планировал покончить с собой. По словам местного шерифа Т.К. Уотерса, преступник жил в округе Клэй в Джексонвилле со своими родителями. По предварительным данным, он написал несколько манифестов, в том числе для своих родителей, для полиции и для средств массовой информации.