В Иецаве загорелись оставленные на плите продукты, пожарные эвакуировали человека

В 11:15 пожарные-спасатели выехали на улицу Эдварта Вирзы в Иецаве, где в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома ощущался запах гари.

На месте происшествия было установлено, что в квартире пригорела оставленная на плите без присмотра еда на площади 0,01 кв. м.

Пожарные эвакуировали из задымленной квартиры одного человека, который был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). В 11:59 работы на месте были завершены.

В VUGD отмечают, что в службу ежедневно поступают звонки с сообщениями о задымлении на лестничной клетке или дыме в окне жилых зданий - за последние сутки поступило пять таких звонков. Чаще всего при осмотре здания пожарные-спасатели обнаруживают, что на плите в кухне горит еда, а дома никого нет или же жильцы уснули.

Кроме того, минувшей ночью в VUGD поступил вызов в Межезерс Саласпилсской волости, где человек не мог самостоятельно выбраться из леса. Спасатели нашли его и передали медикам NMPD.