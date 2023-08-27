Видео ⟩ Мощный взрыв на заправке в Румынии, есть погибший и раненые

Несколько мощных взрывов произошли на автозаправке в поселке Креведия, расположенном в пригороде столицы Румынии Бухареста.

В результате взрывов погиб один человек, как минимум 57 человек пострадали.

Сообщается, что среди пострадавших - 39 пожарных, которые прибыли на место происшествия. Десять человек находятся в тяжелом состоянии, несколько человек отправили на лечение в Бельгию и Италию.

Люди, проживающие в радиусе 700 метров от места взрыва, были эвакуированы из этого района.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал произошедшее "трагедией" и потребовал срочно провести расследование.

Замминистра внутренних дел Румынии Раед Арафат, отвечающий за работу экстренных служб, заявил, что заправка, где произошли взрывы, не имела разрешения на работу.