В Юрмале прошел праздник Каугури

В течение дня посетители могли насладиться разнообразной праздничной программой, принять участие в спортивных, музыкальных и творческих мероприятиях. В разгар торжества небо озарило лазерное шоу.

Во время празника можно было наблюдать за выступлениями уличных байкеров, спортсменов BMX, уличных гимнастов и брейк-дансеров, посетить рынок ремесленников.

В течение дня дети, молодежь и взрослые могли наблюдать за выступлениями и конкурсными турнирами творческих талантов Юрмалы, а также участвовать в мастер-классах и различных познавательных развлечениях.

Галерея: Праздник Каугури

Праздник Каугури в Юрмале проводится с 2015 года. За эти годы он стал одним из самых популярных и посещаемых праздников.

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