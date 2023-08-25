Не пропустите: последние Праздники микрорайонов этого лета пройдут сразу в трех местах Риги!

На площади улицы Миера, 73-77, с 16:00 до 22:00 гостей будут развлекать выступления групп Oranžas Brīvdienas и Tautumeitas. По завершении концертной программы состоится живое огненное танцевально-музыкальное шоу в исполнении профессиональных жонглеров.

Вецаки

Место : улица Плудмалес;

: улица Плудмалес; Время начала: 12:00.

В тот же день, 26 августа, на улице Плудмалес начиная с проспекта Капу и до пляжа пройдут мероприятия в Вецаки. В 12:00 посетителей будут ждать творческие мастерские и всех приглашают принять участие в программе спортивных занятий и импровизационного театра-приключения Vilkaču priedes leģenda.

С 12:00 до 19:00 в сотрудничестве с районным объединением Вецаки будет организована дискуссионная палатка, где запланированы беседы о развитии района Вецаки, а также лекция о безопасности на воде совместно с объединением Peldēt droši. За этим также последуют практические занятия у воды. Кроме того, состоится беседа о разнообразии приморской природы и ситуации на побережье Балтийского моря, а также об истории курорта Вецаки - воспоминания о том, что происходило в Вецаки в недавнем и давнем прошлом.

С 14:00 до 21:30 также пройдет великолепная пляжная сценическая программа, включающая в себя как концерт для детей, так и концерт группы Pirmais kurss. С 19:00 до 20:00 выступит легендарная группа Pērkons. В свою очередь, с 20:30 до 21:30 специальную праздничную музыкальную программу подготовили Лайма Янсоне и DJ Monsta.