Не пропустите: последние Праздники микрорайонов этого лета пройдут сразу в трех местах Риги!

В субботу, 26 августа, рижан и гостей города ждут районные праздники на Брасе, в Даугавгриве и Вецаки: широкая культурная программа и разнообразные мероприятия как для взрослых, так и для детей будут радовать всех гостей в течение дня.
Браса
- Место: улица Хоспиталю и ее окрестности;
- Время начала: 12:00.
Рынок латвийских производителей и ремесленников, предприятия общественного питания, которые предложат вкусные блюда и освежающие напитки на самый разный вкус, а также широкая концертная программа порадуют каждого посетителя праздника на Брасе.
Посетителей мероприятия порадует также музыка виртуоза акустической гитары Гинтса Смукса.
Весь день с 12:00 до 17:00 посетителей фестиваля приглашают принять участие в экскурсиях, играх по ориентированию, творческих мастерских, посетить музыкальные, танцевальные, театральные и цирковые представления, турниры по настольному теннису и шахматам, дискуссии, поучаствовать в сборе пожертвований в поддержку Украины. Также будут доступны информационные стенды о работе Национальных вооруженных сил и Государственной полиции по повышению осведомленности о безопасности нашей страны и общества.
Здесь радушно встретят и самых маленьких гостей. С 12:00 до 17:00 дети и их семьи смогут проверить свои силы в соревнованиях. Также будет стена для скалолазания/болдеринга, возможность поучаствовать в образовательных и творческих играх и мероприятиях, мастер-классах в сотрудничестве с Монтессори-центром, студией аквагрима, а также шоу мыльных пузырей Mārtiņa burbuļi и надувными аттракционами.
На площади улицы Миера, 73-77, с 16:00 до 22:00 гостей будут развлекать выступления групп Oranžas Brīvdienas и Tautumeitas. По завершении концертной программы состоится живое огненное танцевально-музыкальное шоу в исполнении профессиональных жонглеров.
Вецаки
- Место: улица Плудмалес;
- Время начала: 12:00.
В тот же день, 26 августа, на улице Плудмалес начиная с проспекта Капу и до пляжа пройдут мероприятия в Вецаки. В 12:00 посетителей будут ждать творческие мастерские и всех приглашают принять участие в программе спортивных занятий и импровизационного театра-приключения Vilkaču priedes leģenda.
С 12:00 до 19:00 в сотрудничестве с районным объединением Вецаки будет организована дискуссионная палатка, где запланированы беседы о развитии района Вецаки, а также лекция о безопасности на воде совместно с объединением Peldēt droši. За этим также последуют практические занятия у воды. Кроме того, состоится беседа о разнообразии приморской природы и ситуации на побережье Балтийского моря, а также об истории курорта Вецаки - воспоминания о том, что происходило в Вецаки в недавнем и давнем прошлом.
С 14:00 до 21:30 также пройдет великолепная пляжная сценическая программа, включающая в себя как концерт для детей, так и концерт группы Pirmais kurss. С 19:00 до 20:00 выступит легендарная группа Pērkons. В свою очередь, с 20:30 до 21:30 специальную праздничную музыкальную программу подготовили Лайма Янсоне и DJ Monsta.
В конце праздника в 21:30 на берегу пляжа Вецаки будет зажжен костер в рамках Senās uguns nakts.
Даугавгрива
- Место: пересечение улиц Плекснес и Парадес;
- Время начала: 12:00.
В субботу, 26 августа, праздник отметят и в Даугавгриве. В течение дня будет представлена обширная культурная программа и мероприятия как для взрослых, так и для детей, которые завершатся выступлением групп Dziļi violets и Keksi.
Праздник начнется со спортивных активностей в 12:00. Самых маленьких посетителей приглашают в 13:00 на детское шоу Sunītis un kaķīte. В 14:00 состоится детская дискотека Daugavgrīvas jūras dārgumi и шоу мыльных пузырей. До 18:00 будут открыты зона развлечений Mazais stiprinieks, а также прочие творческие мастерские.
На протяжении всего дня также будут выступать различные артисты и музыканты.
В течение дня также состоится познавательная экскурсия в Даугавгривскую крепость вместе с главой объединения Bolderājas grupa Сандрой Якушонокой и аккордеонистом Марко Оялсом, а также экскурсия объединения жильцов Daugavgrīva в окрестностях Даугавгривы.
Подробнее о программе каждого мероприятия можно найти здесь.
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