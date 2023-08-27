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СБУ: Нанесен удар дронами по военному аэродрому в Курской области

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Украинские солдаты и дрон
Украинские солдаты и дрон Фото: SERGIY KOZLOV

В ночь на воскресенье служба военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) нанесла удар по военному аэродрому в Курской области России с помощью 16 беспилотников, сообщили несколько украинских СМИ со ссылкой на источник в СБУ.

Дроны-камикадзе поразили четыре самолета Су-30 и один МИГ-29.

Также были поражены радары комплекса С-300 и двух комплексов "Панцирь".

Почти все беспилотники достигли своих целей.

Россияне зафиксировали не менее 13 взрывов, сказал источник, отметив, что точные последствия ударов будут известны в ближайшее время.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в ночь на воскресенье сообщил, что в Курске беспилотник попал в высотное здание.

По его словам, никто не пострадал, в здании разбиты стекла.

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