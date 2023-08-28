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Сын Галкина на вышке, Лобода в Израиле, а Брежнева выступила в Риге

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. На этот раз звезды много путешествовали. Узнайте, кто был в Вене, а кто отправился в Варшаву!

Вера Брежнева выступила в Риге

Наргиз Закирова в Нью-Йорке

Светлана Лобода отправилась в Израиль

Дуа Липа среди зелени

Лева Би-2 на сцене

София Стужук гуляет с мужем в Варшаве

Анна Седокова купила новое платье

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой покорил новую высоту

Маркус Рива в солнечной Вене

Максим Бусел завершил курс обучения в Лондоне

Евгений Чичваркин провел свой благотворительный пикник

А после прокатился по Даугаве

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