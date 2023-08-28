Сын Галкина на вышке, Лобода в Израиле, а Брежнева выступила в Риге

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. На этот раз звезды много путешествовали. Узнайте, кто был в Вене, а кто отправился в Варшаву!
Вера Брежнева выступила в Риге
Наргиз Закирова в Нью-Йорке
Светлана Лобода отправилась в Израиль
Дуа Липа среди зелени
Лева Би-2 на сцене
София Стужук гуляет с мужем в Варшаве
Анна Седокова купила новое платье
Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой покорил новую высоту
Маркус Рива в солнечной Вене
Максим Бусел завершил курс обучения в Лондоне
Евгений Чичваркин провел свой благотворительный пикник
А после прокатился по Даугаве
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!