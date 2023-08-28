Желтое предупреждение: в Риге сильные дожди. Когда ждать прекращения осадков?

Осадки не затронули пограничные территории рядом с Россией. Во многих местах в западной и центральной частях страны количество осадков превысило десять миллиметров, Центр окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии объявил желтое предупреждение.

Дует слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха - от +15 до +19 градусов.

В Риге идет сильный дождь, поэтому в столице в силе желтое предупреждение. Температура воздуха - от +17 до +18 градусов, восточный ветер дует со скоростью пять метров в секунду.

До обеда в понедельник во многих регионах страны по-прежнему будет идти дождь, а во второй половине дня местами ожидаются только временные дожди, прогнозируют синоптики.

Облачность уменьшится, выглянет солнце. Восточный и северный ветер перейдет в западный, юго-западный порывами до 13-18 метров в секунду, на побережье Видземе ожидается чуть более сильный ветер.

Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса.

В Риге восточный ветер сменится южным, а затем западным порывами до 17 метров в секунду. Утром продолжится дождь, во второй половине дня осадков не ожидается, облачность уменьшится.

Погоду в Латвии определяет небольшой, но активный циклон. Атмосферное давление 1002-1007 гектопаскалей на уровне моря.

Максимальная температура воздуха в воскресенье в сети наблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии составила от +20,5 градуса в Лиепае и Вентспилсе до +26,3 градуса в Даугавпилсе.

Самая высокая температура воздуха в Европе в воскресенье, 27 августа, составила плюс 40 градусов в Италии и на Балканах. Самая низкая температура зафиксирована в ночь на понедельник - минус 4 градуса в Альпах.

Галерея: Ливень в центре Риги