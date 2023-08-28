Видео ⟩ В Резекне после начала проверок на знание госязыка учителя увольняются и берут больничные

"Школа готова к переходу на латышский язык. В 1-х и 4-х классах будут работать учителя, свободно владеющие латышским языком. Я не вижу здесь никаких проблем", - пояснил директор Резекненской 2-й средней школы Игорь Сергеев.

Однако весной было установлено, что у семи учителей проблемы есть. Это произошло после проверок, инициированных Резекненским управлением образования, в ходе которых осуществлялось наблюдение за уроками. Сейчас проверки начал Центр госязыка, который сообщает, что до полудня воскресенья, 27 августа, было проведено девять проверок и есть случаи, когда были выявлены несоответствия требованиям.

В Резекненской 2-й средней школе этим летом трое учителей уволились с работы, а пятеро сейчас находятся на больничном. Среди этих педагогов есть те, у которых весной были выявлены проблемы с латышским.

Проверки пройдут и в других учебных заведениях города, но в Центре госязыка отказались назвать, в каких именно, из-за нежелания допустить, чтобы сотрудники заблаговременно "обезопасили" себя от проверок - например, перейдя на работу в другие школы. До этого проверки уже прошли в школах Даугавпилса, Лудзы, Лиепаи и Вентспилса.

При этом представитель VVC во время беседы с программой упомянул, что некоторые руководители учебных заведений затрудняют работу центра - например, поздно отправляя запрошенную информацию. Также известно, что некоторые учителя безосновательно открывали больничные листы.

На вопрос, проверялось ли, пытались ли эти учителя необоснованно получить больничные в связи с проверками на знание языка, директор Резекненской 2-й средней школы ответил: "У меня нет информации. Здесь я не могу ответить".

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)