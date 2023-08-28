Глава МВД: граница с Беларусью пока закрыта не будет

Сегодня в Варшаве состоится встреча министров внутренних дел стран Балтии и Польши для оценки ситуации на границе с Беларусью, которая ведет против Латвии, Литвы и Польши гибридную войну, поддерживая попытки нелегальных мигрантов проникнуть в ЕС.

Комментируя предстоящую встречу, Кучинскис отметил, что сейчас важно обменяться подробной информацией, продемонстрировать общие позиции и солидарность.

Как сообщалось, в последнее время Госпогранохрана усилила патрулирование вдоль границы с Беларусью, в том числе из-за того, что в эту страну после неудавшегося бунта Евгения Пригожина проникли боевики ЧВК "Вагнер". Звучали также предположения, что Латвия, Литва и Польша закроют границу со страной.