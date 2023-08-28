Ни "Объединенный список", ни Нацобъединение не хотят оставаться в оппозиции

Как сказал председатель фракции ОС в Сейме Эдгар Таварс, ОС - "не те, кто с большим удовольствием побежит в оппозицию". ОС хочет работать в правительстве, но не любой ценой, т. е. не предавая свои идеалы и идеологических союзников.

Таварс вновь подтвердил позицию ОС, который предпочел бы сохранить существующую коалицию с "Новым Единством" и Нацобъединением, но не дал четкого ответа на вопрос, войдет ли ОС в правительство без Нацобъединения.

Представитель Нацобъединения Янис Домбрава также заявил, что партия готова работать в правительстве и не ставит перед собой цели уйти в оппозицию. В то же время он вновь подчеркнул, что Нацобъединение не готово работать вместе с "Прогрессивными".

Президент Эдгар Ринкевич поручил формирование правительства кандидату "Нового Единства" в премьер-министры Эвике Силине. Она начала переговоры с четырьмя партиями, но уже после первого раунда консультаций стало ясно, что сформировать пятипартийную коалицию не удастся.