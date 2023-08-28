Чичваркин собрал 140 тысяч евро на благотворительном ужине в Латвии

Билет стоил 10 тысяч евро. Часть денег пошла напрямую центру Commonground.lv. Этот центр занимается всевозможной поддержкой людей, пострадавших от войны в Украине и оказавшихся в Риге.

"Спасибо большое всем, кто поддержал, и всем, кто готовил и читал стихи на нашем ужине. Собрали 140 тысяч евро. Оплатили 14 человек, трое не смогли приехать, и мы обязательно исполним свой гастрономический долг на следующих мероприятиях", - написал Евгений Чичваркин на своей Instagram-странице.

Предприниматель подробно отчитался: "62,5 тысячи евро пошло Commonground.lv, а 77,5 тысячи евро - на оплату прошлого счета за турникеты для Use_your_name. Но есть уже новый инвойс на $100+ за 4,5 тысячи новых турникетов, которые нам отгрузили с отсрочкой, и с 25 августа они уже были доставлены в Киев на склад".

Чичваркин заметил, что уже подумывает о своем следующем благотворительном ужине и останавливаться не намерен.

Ранее он совместно с Common ground провел благотворительный пикник в честь Дня независимости Украины в Верманском парке.