"Объединенный список" просит паузу в переговорах о формировании правительства

По просьбе "Объединенного списка" (ОС) кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Эвика Силиня до утра среды, 30 августа, сделает паузу в переговорах о формировании правительства.
По словам Силини, ОС попросил время для принятия решений в связи с формированием нового правительства. О каких именно решениях идет речь, она не уточнила.
На вопрос агентства LЕТА, ожидается ли от ОС ответ о том, готово ли партийное объединение войти в правительство вместе с "Прогрессивными" или Национальным объединением, Силиня ответила: "Жду их решения, будет ли они готовы работать в такой более широкой коалиции, какую мы могли бы им предложить. Им решать, готовы они работать или нет. Я в любом случае не буду долго ждать [после среды], если будут еще какие-то долгие дискуссии".
Уважая просьбу ОС обсудить вопросы формирования правительства внутри партийного блока до среды, во вторник кандидат в премьеры не будет проводить официальные переговоры между партиями, а неофициальные консультации продолжатся. Силиня надеется, что во время встречи в среду, 30 августа, она сможет проинформировать президента Эдгара Ринкевича о составе следующей коалиции, но на это повлияет решение ОС.
Как сообщалось, на прошлой неделе в основном обсуждались две возможные модели четырехпартийной коалиции, обе из которых будут включать "Новое единство" (НЕ), Союз зеленых и крестьян (СЗК) и ОС, а решение будет приниматься о том, какая из политических сил - "Прогрессивные" или "Национальное объединение (НО) - войдет в коалицию в качестве четвертой партии.
ОС пока подчеркивает, что хочет продолжать работу в правящей коалиции, но не любой ценой. Политики партии в основном подчеркивали, что хотят сохранить существующую коалицию, в которой работают НЕ, ОС и НО, но не дали очень четкого ответа, вступят ли они в коалицию без НО
На вопрос о выборе между НО и "Прогрессивными" в случае создания коалиции из четырех партий выдвинутая на пост премьер-министра Силиня на прошлой неделе призналась журналистам, что создать пятипартийную коалицию не получится, поскольку НО исключил возможность сотрудничества с "Прогрессивными".
Силиня пригласила представителей четырех политических сил на первые официальные переговоры, чтобы попытаться договориться о максимально широкой коалиции. Политики выразили скептицизм по поводу того, смогут ли все пять сторон договориться о природе одного правительства.
При этом Силиня подчеркивала, что возможны и другие варианты, чтобы создать стабильное правительство, насчитывающее не менее 51 голоса. В среду, 30 августа, Ринкевич и Силиня планируют встретиться, чтобы обсудить прогресс, достигнутый в формировании новой коалиции.
В Сейме у "Нового Единства" 26 мест, у СЗК - 16, а у "Прогрессивных" - 10, что в совокупности дает так называемому ядру возможного нового правительства 52 голоса, или минимальное большинство. У ОС 15 депутатов, а у НО - 13.
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