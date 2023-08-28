"Объединенный список" просит паузу в переговорах о формировании правительства

По словам Силини, ОС попросил время для принятия решений в связи с формированием нового правительства. О каких именно решениях идет речь, она не уточнила.

На вопрос агентства LЕТА, ожидается ли от ОС ответ о том, готово ли партийное объединение войти в правительство вместе с "Прогрессивными" или Национальным объединением, Силиня ответила: "Жду их решения, будет ли они готовы работать в такой более широкой коалиции, какую мы могли бы им предложить. Им решать, готовы они работать или нет. Я в любом случае не буду долго ждать [после среды], если будут еще какие-то долгие дискуссии".

Уважая просьбу ОС обсудить вопросы формирования правительства внутри партийного блока до среды, во вторник кандидат в премьеры не будет проводить официальные переговоры между партиями, а неофициальные консультации продолжатся. Силиня надеется, что во время встречи в среду, 30 августа, она сможет проинформировать президента Эдгара Ринкевича о составе следующей коалиции, но на это повлияет решение ОС.