В Восточной больнице расширят дневной стационар химиотерапии

В дневном стационаре планируется на 33% больше отвечающих современным стандартам мест, адаптированных к лечению пациентов именно этого профиля. Стационар сможет принимать 69 пациентов вместо нынешних 50, а для персонала будут обеспечены надлежащие условия труда в современных и функционально оборудованных помещениях.

Как сообщил председатель правления Восточной больницы Нормунд Станевич, больница делает все возможное, чтобы работы были выполнены как можно быстрее и пациенты и персонал могли пользоваться обновленными помещениями и оборудованием.

"Нашим врачам и медперсоналу потребуется дополнительный персонал в обновленных помещениях, поскольку мы сможем оказывать помощь большему количеству пациентов, чем раньше", - сказал он.

После расширения площадь дневного стационара химиотерапии составит 585,6 кв. м. Работы планируется завершить в декабре 2023 года.

Проект софинансируется Европейским фондом регионального развития в размере 2,52 млн евро. Работы выполняет строительная компания SIA LC Būve.