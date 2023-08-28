Госполиция в Курземе разделила четырех агрессивных мужчин с их семьями

25 августа около 17:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Южно-Курземском крае Бартасской волости вспыхнул семейный конфликт. На место прибыли сотрудники Госполиции и выяснили, что у женщины произошел конфликт с супругом - мужчина психологически терроризировал женщину и угрожал.

В тот же день, около 21:40, в Государственную полицию поступила информация о том, что семейный конфликт произошел в имуществе Медзенской волости. Установлено, что между женщиной и ее мужем произошел конфликт, в ходе которого женщина получила телесные повреждения.

26 августа около 10:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что в объекте недвижимости в Салдусе произошел семейный конфликт. На место прибыли сотрудники Государственной полиции и выяснили, что мужчина агрессивно относился к своей жене, причинив ей телесные повреждения.