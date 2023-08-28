Госполиция в Курземе разделила четырех агрессивных мужчин с их семьями

В минувшие выходные сотрудники Государственной полиции Курземского региона во время вызовов на семейные конфликты приняли четыре решения о разделении, выдворив агрессора - мужчину с места жительства. В одном случае конфликт произошел в присутствии детей, и было возбуждено дело об административном правонарушении за эмоциональное насилие в отношении детей.
25 августа около 17:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Южно-Курземском крае Бартасской волости вспыхнул семейный конфликт. На место прибыли сотрудники Госполиции и выяснили, что у женщины произошел конфликт с супругом - мужчина психологически терроризировал женщину и угрожал.
В тот же день, около 21:40, в Государственную полицию поступила информация о том, что семейный конфликт произошел в имуществе Медзенской волости. Установлено, что между женщиной и ее мужем произошел конфликт, в ходе которого женщина получила телесные повреждения.
26 августа около 10:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что в объекте недвижимости в Салдусе произошел семейный конфликт. На место прибыли сотрудники Государственной полиции и выяснили, что мужчина агрессивно относился к своей жене, причинив ей телесные повреждения.
В свою очередь, около 12:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что в доме в Лиепае находится агрессивный мужчина, который выбрасывает вещи из квартиры на улицу. На место прибыли сотрудники Государственной полиции и выяснили, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в результате которого мужчина стал агрессивным, ругался нецензурными словами, разбил стекло балконной двери, повредил мебель и разбрасывал предметы домашнего обихода в квартиру.
На месте происшествия сотрудники Госполиции приняли решение изолировать мужчину и возбудили в отношении его два дела об административных правонарушениях - за эмоциональное насилие над ребенком, поскольку конфликт произошел в присутствии детей, и за нарушение общественного порядка.
Во всех случаях сотрудники полиции приняли решение о разделении. Государственная полиция напоминает, что решение полиции о раздельном проживании может быть применено на срок до восьми дней. В свою очередь, суд может предоставить более длительный срок, применив временную защиту от насилия. Сроков для временной защиты от насилия не существует. Она действительна до тех пор, пока одна из сторон не обратится в суд с заявлением об его отмене.
В случае насилия каждая жертва имеет право обратиться с жалобой в ближайший полицейский участок. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по бесплатному круглосуточному номеру телефона 110.
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