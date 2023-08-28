Польша и страны Балтии требуют, чтобы вагнеровцы покинули Беларусь

Он также потребовал убрать с приграничной территории нелегальных мигрантов, заявив, что их туда "стягивают белорусские службы".

"Мы требуем от властей в Минске, чтобы группа Вагнера немедленно покинула территорию Беларуси, а нелегальные мигранты немедленно выехали из приграничной зоны и были отправлены обратно в свои страны", - заявил Каминский на пресс-конференции в Варшаве, на которой присутствовали его коллеги из Литвы, Латвии и Эстонии.

Уже сообщалось, что на встрече министры договорились, что граница Латвии, Литвы и Польши с Беларусью может быть закрыта в случае вооруженного инцидента или массового вторжения нелегальных мигрантов.

Обсуждается вопрос о закрытии границы с Беларусью, поскольку в Беларусь прибыло несколько тысяч боевиков "Вагнера", а Минский режим организует нелегальный въезд мигрантов из Беларуси в Латвию и Польшу.

Латвию на встрече в Варшаве представлял министр внутренних дел Марис Кучинскис.