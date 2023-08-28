Страны Балтии и Польша договорились, в каком случае граница с Беларусью будет закрыта

"Мы договорились, что будем реагировать единым, решительным и скоординированным образом. И мы также договорились о конкретных критериях, когда мы будем принимать решение о закрытии границы", - сказала министр Литвы журналистам после встречи в понедельник, обсудив со своими коллегами в Варшаве возможные скоординированные действия между странами.

"И этих критериев два. Во-первых, если на границе одной из стран происходит вооруженный инцидент или инциденты. Инцидент должен быть таким, чтобы он представлял серьезную угрозу национальной безопасности наших стран. Второй критерий - организованное массовое проникновение нелегальных мигрантов через границу одного из государств", - сказала она.

По словам министра, было также решено, что в случае наступления одного из этих критериев будет происходить оперативный обмен информацией, сначала на уровне ведомств, а затем будет приниматься решение "уже на межгосударственном, то есть на межправительственном уровне".

По словам Билотайте, министры также договорились о постоянном обмене информацией и до такого рода возможных инцидентов.