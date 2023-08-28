Страны Балтии и Польша договорились, в каком случае граница с Беларусью будет закрыта

Граница Литвы, Латвии и Польши с Беларусью может быть закрыта в случае вооруженного инцидента или прорыва нелегальных мигрантов, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
"Мы договорились, что будем реагировать единым, решительным и скоординированным образом. И мы также договорились о конкретных критериях, когда мы будем принимать решение о закрытии границы", - сказала министр Литвы журналистам после встречи в понедельник, обсудив со своими коллегами в Варшаве возможные скоординированные действия между странами.
"И этих критериев два. Во-первых, если на границе одной из стран происходит вооруженный инцидент или инциденты. Инцидент должен быть таким, чтобы он представлял серьезную угрозу национальной безопасности наших стран. Второй критерий - организованное массовое проникновение нелегальных мигрантов через границу одного из государств", - сказала она.
По словам министра, было также решено, что в случае наступления одного из этих критериев будет происходить оперативный обмен информацией, сначала на уровне ведомств, а затем будет приниматься решение "уже на межгосударственном, то есть на межправительственном уровне".
По словам Билотайте, министры также договорились о постоянном обмене информацией и до такого рода возможных инцидентов.
Страны Балтии и Польша обсуждают возможное региональное решение по полному закрытию границ с Беларусью в связи с возможными угрозами от присутствия в соседней стране наемников группы "Вагнер", притоком нелегальных мигрантов и опасениями по поводу безвизовых поездок граждан Литвы, Латвии и Польши в Беларусь в рамках введенного Минском безвизового режима.
По словам Билотайте, они также договорились об "определенных исключениях" в случае полного закрытия границы с Беларусью.
"Мы договорились, что должны быть сделаны определенные исключения, прежде всего в отношении гуманитарного коридора, и что этот механизм должен быть единым для всех стран. Мы договорились проработать его на техническом уровне и включиться в этот порядок, потому что мы понимаем, что эти исключения тоже должны быть", - сказала министр внутренних дел.
Литва закрыла два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью. В понедельник, 28 августа, Билотайте заявила, что в ближайшее время планируется закрыть еще два пункта.
Белорусская оппозиция призывает оставить гуманитарные коридоры для въезда в регион людей, спасающихся от репрессий режима.
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