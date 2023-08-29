Ресторан Monterosso в Старой Риге продолжит работу

Представители ресторана написали на своей странице в Facebook: "Мы, команда ресторана, тронуты и поражены вашей искренней поддержкой! Как и вы, мы тоже не могли смириться с закрытием ресторана.

Благодарим вас за дружбу и доверие, которые всегда были ориентиром для нашей работы, роста, новых проектов и горизонтов. Эмоциональное, а не рациональное решение позволило нам решиться продолжить работу. Работа в Monterosso на протяжении уже 23 лет является делом сердца. Ресторан стал особенной частью нашей и вашей жизни.

Поэтому 29 августа в 12:00 Monterosso вновь откроет свои двери для гостей в привычном режиме. Чтобы продолжать, мы будем меняться, но есть одно важное условие - ваше присутствие! Ваша поддержка не только на словах, но и лично - в ресторане".