Ресторан Monterosso в Старой Риге продолжит работу

Ресторан итальянской кухни Monterosso, который находится в Старой Риге на улице Вальню, 9, ранее заявил о своем закрытии. Однако на этой неделе ресторан сообщил об отмене своего решения!
Представители ресторана написали на своей странице в Facebook: "Мы, команда ресторана, тронуты и поражены вашей искренней поддержкой! Как и вы, мы тоже не могли смириться с закрытием ресторана.
Благодарим вас за дружбу и доверие, которые всегда были ориентиром для нашей работы, роста, новых проектов и горизонтов. Эмоциональное, а не рациональное решение позволило нам решиться продолжить работу. Работа в Monterosso на протяжении уже 23 лет является делом сердца. Ресторан стал особенной частью нашей и вашей жизни.
Поэтому 29 августа в 12:00 Monterosso вновь откроет свои двери для гостей в привычном режиме. Чтобы продолжать, мы будем меняться, но есть одно важное условие - ваше присутствие! Ваша поддержка не только на словах, но и лично - в ресторане".
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