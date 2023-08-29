Видео ⟩ Наглое поведение водителя Mercedes на дороге

Один из странных случаев недавно был зафиксирован в Польше, где водитель красивого джипа Mercedes повел себя на дороге крайне неадекватно.

Водителю Mercedes не понравилось то, что водитель грузовика перестроился в левый ряд, чтобы позволить автору видео въехать в поток движения, рассказал автор видео.

Водитель Mercedes на большой скорости обогнал оба грузовика и начал выражать свое недовольство. Он быстро снизил скорость до 30 км/ч.

Водителю Mercedes показалось, что перестроившийся грузовик, помешал ему. Это и послужило причиной действий водителя Mercedes.

На видеозаписи видно, как водитель джипа продолжает демонстрировать свое недовольство, но в какой-то момент он прекращает и просто продолжает движение.