Передача: Россия хаотично перебрасывает войска в Украину

Наступление Украины на востоке страны идет по плану, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он также подчеркнул, что Россия сейчас хаотично перебрасывает туда свои подразделения. Об этом сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Dienas ziņas.
Силы обороны Украины за сутки провели 32 боевые операции, говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Украинская авиация нанесла восемь ударов по позициям противника, один по командному пункту и три по зенитно-ракетным комплексам противника. Также украинская армия сообщила об успехах на южной линии фронта.
"Мы уверенно идем вперед. Главное - по плану. Дальше ожидается реакция врага, потому что наши успехи в освобождении временно оккупированных территорий повлияют и на их моральный дух", - говорит министр обороны Украины Алексей Резников.
"Например, мы уже видим, как они хаотично передислоцируют свои части, что-то отводят из Херсонской области, пытаются перебросить части на фронт на юге, и с юга на восток", - резюмирует Резников.
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