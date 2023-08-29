Передача: Россия хаотично перебрасывает войска в Украину

Силы обороны Украины за сутки провели 32 боевые операции, говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Украинская авиация нанесла восемь ударов по позициям противника, один по командному пункту и три по зенитно-ракетным комплексам противника. Также украинская армия сообщила об успехах на южной линии фронта.

"Мы уверенно идем вперед. Главное - по плану. Дальше ожидается реакция врага, потому что наши успехи в освобождении временно оккупированных территорий повлияют и на их моральный дух", - говорит министр обороны Украины Алексей Резников.

"Например, мы уже видим, как они хаотично передислоцируют свои части, что-то отводят из Херсонской области, пытаются перебросить части на фронт на юге, и с юга на восток", - резюмирует Резников.