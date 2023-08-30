Почему немцы так недовольны правительством канцлера Шольца?

Оборотная сторона политического консенсуса

Причина, скорее всего, в том, что по целому ряду вопросов внутренней, внешней и социальной политики - будь то проблемы нелегальной миграции, война России с Украиной, отношение к ЕС, отказ от атомной энергетики, гендерное равноправие, евро, защита климата или всевозможных меньшинств - позиции и риторика правящих и системных оппозиционных партий не расходятся принципиально.

Причем тон, как правило, задают именно "зеленые". Они хоть и не имеют массовой поддержки немецких избирателей, но сумели сделать свою повестку мейнстримом в преимущественно леволиберальных немецких СМИ и интеллектуальной элите.

А "не в ногу" с ним идет только одна из представленных в парламенте партий - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). Ее рейтинг по сравнению с результатом на выборах 2021 года (10,3%) удвоился до 21%. Эта партия-фрондер, как считают ее критики, не предлагает разумных альтернатив в решении тех или иных проблем, но подчеркнутая неполиткорректность импонирует многим избирателям, разочарованным однообразием системной политической кухни и государственным патернализмом.

Взгляд на Германию со стороны, но не издалека

"В немецкой политике идет брожение, - пишет в этой связи швейцарская Neue Zürcher Zeitung. - Взлет АдГ это только симптом, собственно причина в другом. Гражданам надоела все сильнее определяющая их жизнь смесь запретов и моральных предписаний". На взгляд NZZ (со стороны, но не издалека), немецкое общество стало напоминать "воспитательное учреждение, обитателей которого учат, на какой машине им ездить, каким отоплением пользоваться, как корректно говорить".

Большинство же немцев, отмечает швейцарская газета, выступает против отказа от атомной энергетики, против запрета на машины с двигателями внутреннего сгорания и прежних систем отопления, против уродования немецкого языка гендерными звездочками.