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Проживающий в Латвии бразилец Фелипе назвал самую красивую, по его мнению, женщину страны

rus.tvnet.lv
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Проживающий в Латвии бразильский футболист и инфлюенсер Фелипе Габриэль Ксавьер, будучи гостем программы Kad viņas satiekas, назвал популярных латвийских дам, которые ему симпатичны. 

Фелипе рассказал, что ему нравятся фитнес-тренер Паула Фреймане и актриса Иева Флоренце-Виксне. 

"Для меня Иева - номер один. Она самая красивая девушка в Латвии!" - признался Фелипе.

Однако он подчеркнул, что на занятых девушек не обращает внимания. 

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