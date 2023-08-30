Проживающий в Латвии бразилец Фелипе назвал самую красивую, по его мнению, женщину страны

Фелипе рассказал, что ему нравятся фитнес-тренер Паула Фреймане и актриса Иева Флоренце-Виксне.

"Для меня Иева - номер один. Она самая красивая девушка в Латвии!" - признался Фелипе.

Однако он подчеркнул, что на занятых девушек не обращает внимания.

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