Домбрава: Нацобъединение не отказалось от участия в новой коалиции

Во вторник кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство") предложила "Объединенному списку" (ОС) войти в коалицию с "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными". По ее мнению, Национальное объединение отстранилось от формирования новой коалиции, проведя "красные линии" и отказавшись от совместной работы с "Прогрессивными".

ОС на такую модель коалиции не согласился и намерен предложить собственную модель правительства во главе с Силиней, но ее желаемый состав пока не назвал.

Домбрава сообщил, что уже были назначены даты дальнейших переговоров между партиями, которые на данный момент прекращены. По его мнению, похоже, что сейчас процесс идет в направлении трехпартийной коалиции, состоящей из "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных".

Нацобъединение подтверждает, что готово работать в правительстве, но не с любой партией, и считает, что из более широкой правящей коалиции нужно исключить "Прогрессивных", сказал Домбрава.