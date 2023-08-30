Силиня еще подождет решение "Объединенного списка" о работе в новой коалиции

Кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство") еще будет ждать окончательного решения "Объединенного списка" (ОС) о предложении работать в четырехпартийной коалиции вместе с "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными".
Как сообщалось, сегодня Силиня информировала президента Эдгара Ринкевича о ходе переговоров по формированию правительства.
Она сообщила, что готова сегодня выслушать представителей ОС, но в то же время продолжит формирование правительства, и ОС должен решить, как действовать в этой ситуации.
Сегодня Силиня пригласила на встречу представителей ОС, СЗК и "Прогрессивных". "ОС сможет изложить, что они хотят еще сказать, но напомню, что президент доверил формирование этого правительства мне", - подчеркнула кандидат в премьер-министры, отметив, что на нее также возложена ответственность "за модели правительства" и она по-прежнему стремится к "достаточно широкой коалиции".
"Поэтому ОС должен решить, что он будет делать дальше", - сказала Силиня, отметив, что присоединение к коалиции и продолжение переговоров - вопрос выбора ОС.
Отвечая на вопрос, можно ли ожидать решения ОС на этой неделе, Силиня ответила: "Мы непременно будем двигаться вперед быстрыми шагами уже на этой неделе. Те партнеры, которые обеспокоены тем, что потеряют контроль, возможно, какие-то позиции во власти, должны решить, готовы ли они показать своим избирателям, что могут выполнить обещания, которые дали, или будут продолжать искать "другие модели", чтобы найти для себя более удобную позицию власти", - сказала кандидат в премьеры.
Силиня отметила, что президент, вероятно, еще ждет формирования максимально широкой коалиции, но в то же время он ясно дал понять, что нужно двигаться достаточно быстро, и она пообещала "не терять темпа" на переговорах.
Во вторник Силиня предложила ОС войти в коалицию с "Новым Единством", СЗК и "Прогрессивными". По ее мнению, Национальное объединение отстранилось от формирования новой коалиции, проведя "красные линии" и отказавшись от совместной работы с "Прогрессивными".
ОС на такую модель коалиции не согласился и намерен предложить собственную модель правительства во главе с Силиней, но ее желаемый состав пока не назвал.
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