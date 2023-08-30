Силиня еще подождет решение "Объединенного списка" о работе в новой коалиции

Как сообщалось, сегодня Силиня информировала президента Эдгара Ринкевича о ходе переговоров по формированию правительства.

Она сообщила, что готова сегодня выслушать представителей ОС, но в то же время продолжит формирование правительства, и ОС должен решить, как действовать в этой ситуации.

Сегодня Силиня пригласила на встречу представителей ОС, СЗК и "Прогрессивных". "ОС сможет изложить, что они хотят еще сказать, но напомню, что президент доверил формирование этого правительства мне", - подчеркнула кандидат в премьер-министры, отметив, что на нее также возложена ответственность "за модели правительства" и она по-прежнему стремится к "достаточно широкой коалиции".

"Поэтому ОС должен решить, что он будет делать дальше", - сказала Силиня, отметив, что присоединение к коалиции и продолжение переговоров - вопрос выбора ОС.