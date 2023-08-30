Видео ⟩ Эстонское кунг-фу: водители подрались посреди дороги

"Он вышел из машины и ударил парня по лицу! - рассказывает женщина, ставшая свидетельницей драки между двумя водителями. - Естественно, молодой человек начал обороняться!"
Если обычно мы посмеивались над иностранными видео, где, например, разъяренный водитель выскакивает из машины с битой, чтобы проучить нарушителя правил дорожного движения, то на этот раз разногласия в пробках с помощью кулаков решают эстонцы, пишет Elu24.
В Facebook-сообществе EZ-дуны! вчера, 29 августа, появилось видео, на котором двое мужчин дерутся посреди дороги, тем самым остановив движение других автомобилей возле Kadaka Selver.
"Самое милое видео, которое я сегодня видел", - комментирует один из пользователей соцсети, оценивая драку между водителями.
"Я знаю этот стиль! Настоящие мастера кунг-фу-фу!" - добавляет другой.
"Мужчина в белой футболке (водитель белого джипа) нас подрезал и без поворотника встал перед нами. Через минуту этот же водитель опять без поворотника внаглую подрезает молодого парня (на видео он одет в черную футболку, водитель темного Subaru). Он посигналил опасному маневру водителя, потому что тот создал аварийную ситуацию! Тут мужчина на джипе резко останавливается посреди дороги, об**рает с ног до головы молодого парня (хотя сам виноват) и садится обратно в машину. Подъехав к ближайшему светофору, водитель белого Subaru опять выходит из машины, снова оскорбляет молодого человека и ударяет его по лицу, - рассказывает о произошедшем очевидица. - Естественно, молодой человек начал обороняться. В этой ситуации был 100 000% виноват мужчина в белой футболке".
Вскоре после этого к ним подошел пожилой мужчина, который разогнал дерущихся водителей.
Видео смотрите ЗДЕСЬ!
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