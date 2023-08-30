Официальные переговоры о формировании правительства пройдут в четверг

"Новое Единство" планирует продолжить официальные переговоры о формировании правительства в четверг, 31 августа, а сегодня возможны неформальные консультации, сообщила агентству LETA представитель кандидата в премьер-министры Эвики Силини ("Новое Единство") Илзе Чикуле.
Неформальные консультации между Силиней и "Объединенным списком" (ОС) могут состояться после запланированной сегодня встречи ОС с президентом Эдгаром Ринкевичем, которая назначена на 16:00.
Время официальных переговоров, которые состоятся в Кабинете министров в четверг, будет объявлено позже.
Как сообщалось, Силиня сегодня заявила, что еще будет ждать окончательного решения ОС о предложении работать в четырехпартийной коалиции вместе с "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными", но в то же время продолжит формирование правительства, и ОС должен решить, как действовать в этой ситуации.
Сегодня Силиня пригласила на встречу представителей ОС, СЗК и "Прогрессивных". "ОС сможет изложить, что они хотят еще сказать, но напомню, что президент доверил формирование этого правительства мне", - подчеркнула кандидат в премьер-министры, отметив, что на нее также возложена ответственность "за модели правительства" и она по-прежнему стремится к "достаточно широкой коалиции".
Президент Эдгар Ринкевич призвал Силиню еще попытаться сформировать более широкую коалицию, несмотря "на острую риторику и широкие дискуссии", но при этом не затягивать процесс.
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