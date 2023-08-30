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Видео ⟩ Группа молодых людей в Риге избила тиктокершу

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no Telegram ieraksta

В социальных сетях распространилось жестокое видео, на кадрах которого четверо молодых людей нападают на женщину, бьют ее ногой по голове, толкают на землю, тянут за волосы и наносят удары по всему телу.

Нападение произошло вечером 29 августа в Риге на улице Дзилнас. Полиция сообщает, что пострадавшая обратилась в полицию по поводу телесных повреждений, полученных в ночь с понедельника на вторник. Полиция установила личности предполагаемых нападавших, возбуждено уголовное дело и начато расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Видео, распространяемое в социальных сетях: 

Неофициальная информация, распространенная в соцсети Telegram, свидетельствует, что нападавшие - четверо молодых людей, которых жертва ранее уже знала. 

После нападения подозреваемые выразили удовлетворение в своих социальных сетях. Один из обидчиков называет участников группировки "четырьмя героями", защитившими честь семьи.

Фото: Скриншот

Другой нападавший заявил в соцсетях, что пострадавшей следует радоваться, что он "не взял с собой железную кочергу", и что теперь [после избиения женщины] он "будет спокойнее спать по ночам".

Видео из соцсетей:

"Ей сразу же после избиения следовало звонить ментам и скорой, но она пошла домой, умылась и сообщила о случившемся на следующий день, поэтому нам за это [избиение женщины] ничего не будет!" - сообщает еще одно лицо, ввязанное в конфликт

Как сообщается, конфликт между молодыми людьми начался на бытовой почве - обе стороны утверждают, что другая сторона разместила в соцсети TikTok видео с личными оскорблениями в адрес членов их семьи.

Можно только сделать вывод, что в какой-то момент молодые люди решили разрешить конфликт как в девяностые - во дворе и с помощью кулаков, напав группой.

Пострадавшая обратилась в Государственную полицию, которая начала расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия.

Согласно заключению врача, женщина получила сотрясение мозга, ушиб лица, у нее также несколько синяков на теле и поверхностные ссадины на коже.

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