Видео ⟩ Группа молодых людей в Риге избила тиктокершу

Нападение произошло вечером 29 августа в Риге на улице Дзилнас. Полиция сообщает, что пострадавшая обратилась в полицию по поводу телесных повреждений, полученных в ночь с понедельника на вторник. Полиция установила личности предполагаемых нападавших, возбуждено уголовное дело и начато расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Видео, распространяемое в социальных сетях:

Неофициальная информация, распространенная в соцсети Telegram, свидетельствует, что нападавшие - четверо молодых людей, которых жертва ранее уже знала.

После нападения подозреваемые выразили удовлетворение в своих социальных сетях. Один из обидчиков называет участников группировки "четырьмя героями", защитившими честь семьи.

Фото: Скриншот

Другой нападавший заявил в соцсетях, что пострадавшей следует радоваться, что он "не взял с собой железную кочергу", и что теперь [после избиения женщины] он "будет спокойнее спать по ночам".

Видео из соцсетей: