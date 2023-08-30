Популярный эстонский ресторан, получивший высокую оценку Michelin, обанкротился

Ruhe обанкротился на прошлой неделе в пятницу, пишет Rus.Postimees.

Его основательница Терье Линдау так и не дала внятного ответа, почему она продала компанию, управлявшую рестораном, ликвидатору Раулю Пинту, пишет Äripäev.

Пять лет назад ресторанный гид Северных стран White Guide включил Ruhe в число 30 лучших заведений региона.

В прошлом году достоинства эстонского рыбного ресторана упоминались и в международном путеводителе Michelin.

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