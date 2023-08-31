Видео ⟩ Новые подробности убийства в Пурвциемсе: конфликт из-за потерянного депозитного купона

Убийство произошло на территории рынка. Дождь смыл следы убийства, поэтому большинство покупателей на рынке даже не подозревают, что здесь зарезали человека.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

"У них здесь паб, они берут бутылки с напитками, ругаются, что-то делают и, похоже, ничего не знают. Вчера они собрались здесь, около пяти человек", - рассказывают торговцы.

Среди свидетелей убийства - продавец Гунта, которая находилась через дорогу от шумной группы. Она вспоминает, что одна из женщин стала звать на помощь, когда увидела, что толпа отступает, а на скамейке лежит мужчина с перерезанной сонной артерией.

Убийца якобы вытащил нож и нанес удар. После этого он положил оружие обратно в рюкзак и спокойно ушел.

Пострадавший мужчина от полученных травм скончался.

В настоящее время задержанный находится в одиночной камере, решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

Ранее RUS TVNET собщал, что 29 августа, около 15:55 полиция получила вызов на перекресток улиц Дзелзавас и Стирну. Информация, имеющаяся в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что между двумя мужчинами произошел конфликт бытового характера, во время которого один из них ударил второго ножом в горло.