Силиня пригласила на переговоры СЗК, ОС и "Прогрессивных", ОС не будет участвовать

Официальные переговоры запланированы на 13:00 в Кабинете министров, сообщила агентству LETA представитель Силини Илзе Чикуле.

ОС не планирует присутствовать на сегодняшних четырехсторонних переговорах.

Депутат от этой партии Игорь Раев заявил в четверг, 31 августа, на Латвийском радио, что весьма вероятен уход ОС в оппозицию, поскольку "мы не можем находиться в таком правительстве, где наши пожелания не учитываются".

По его словам, необходимо создать такое правительство, в котором будет взаимная гармония и возможность сотрудничества между политическими силами. ОС предложил свое видение формирования правительства, но "правительство формирует Силиня, и это будет ее решение", соглашаться ли на предложение ОС.

Предстоит еще одно заседание фракции ОС, на котором еще раз будет решаться вопрос о возможностях присоединения к правительству Силини, но вполне вероятно, что на этот раз ОС не войдет в правящую коалицию, сказал Раев. По его оценкам, окончательное решение будет принято на этой неделе, поскольку формирование правительства нельзя затягивать.

На вопрос, почему сам ОС не предложил своего кандидата на пост премьер-министра, Раев ответил, что нынешний кандидат на пост премьер-министра Улдис Пиленс не был готов сделать это в нынешних обстоятельствах, но если Силиня не сможет сформировать правительство, то кандидатуру на ответственную должность предложит и ОС.