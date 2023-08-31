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Блогер Денис Шевелев претерпел визуальное преображение и сменил имя

rus.tvnet.lv
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Фото: fashionslogger/Instagram

Модный эксперт и блогер Денис Шевелев пережил не только визуальное преображение, избавившись от своих кудрей, но и официально сменил имя! 

Как сам Шевелев рассказал изданию Privātā Dzīve, он с 2019 года начал работать над улучшением фигуры и за это время потерял 15 килограммов! 

Также он сделал небольшое изменение в своих документах. "Еще восемь лет назад я решил, что хочу быть Денисом Александром. Показалось, что одного имени мало. Наконец-то я официально урегулировал этот вопрос", - заявил инфлюенсер.

"Мне очень нравится имя Александр. Это победитель. Кроме того, так зовут моего папу", - добавил Шевелев. 

Больше читайте в журнале Privātā Dzīve от 29 августа!

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